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У приміщеннях комунальних ритуальних служб Лісового кладовища проходять обшуки

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження 2019 року.

У приміщеннях комунальних ритуальних служб Лісового кладовища проходять обшуки
Лісове кладовище
Фото: uk.wikipedia.org

У приміщеннях ритуальної служби "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в Києві проходять обшуки.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що обшуки тривають як на території СКП, так і території, що є частиною Лісового кладовища, а також вдома у керівного складу підприємства. 

За попередньою інформацією, слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження 2019 року.

"На вимогу правоохоронних органів надається уся документація. Підприємство співпрацює зі слідством та надає доступ до усіх матеріалів у межах чинного законодавства", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, у червні 2018 року невідомий вистрілив із гранатомета в ритуальне бюро біля Байкового кладовища в Києві.

У 2017 році в Запоріжжі трьох керівників ритуальної служби затримали за вимагання.

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