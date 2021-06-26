У приміщеннях комунальних ритуальних служб Лісового кладовища проходять обшуки

У приміщеннях ритуальної служби "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" в Києві проходять обшуки.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що обшуки тривають як на території СКП, так і території, що є частиною Лісового кладовища, а також вдома у керівного складу підприємства.
За попередньою інформацією, слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження 2019 року.
"На вимогу правоохоронних органів надається уся документація. Підприємство співпрацює зі слідством та надає доступ до усіх матеріалів у межах чинного законодавства", - наголосили в КМДА.
Нагадаємо, у червні 2018 року невідомий вистрілив із гранатомета в ритуальне бюро біля Байкового кладовища в Києві.
У 2017 році в Запоріжжі трьох керівників ритуальної служби затримали за вимагання.