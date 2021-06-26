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Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

В результаті обстрілу загинув військовий ЗСУ.

Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять обстрілів позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий - старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар - отримав осколкове поранення несумісне з життям.

 Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Касногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Новомихаайлівки збройні формування РФ вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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