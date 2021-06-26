Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Конституції

Верховна Рада України проведе 28 червня урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

Про це повідомила прессслужба ВРУ.

О 09:00 Національна гвардія України заступить на Почесну варту біля будинку Верховної Ради, біля Порталу з Державним прапором, Порталу з Декларацією про державний суверенітет України та Конституції України у кулуарах будинку парламенту.

О 10:00 розпочнеться Церемонія підняття Державного прапора України на Площі Конституції, після чого відбудеться встановлення пам’ятного знака “Тризуб” на Площі Конституції.

Урочисте засідання Верховної Ради стартує о 11:00.

О 20:00 на площі Конституції відбудеться Концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру.

Завершить урочистості о 21:30 світлове шоу на Площі Конституції.

Нагадаємо, до Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.