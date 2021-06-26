Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Конституції

О 10:00 28 червня розпочнеться Церемонія підняття Державного прапора України на Площі Конституції.

Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Конституції
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада України проведе 28 червня урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

Про це повідомила прессслужба ВРУ.

О 09:00 Національна гвардія України заступить на Почесну варту біля будинку Верховної Ради, біля Порталу з Державним прапором, Порталу з Декларацією про державний суверенітет України та Конституції України у кулуарах будинку парламенту.

О 10:00 розпочнеться Церемонія підняття Державного прапора України на Площі Конституції, після чого відбудеться встановлення пам’ятного знака “Тризуб” на Площі Конституції.

Урочисте засідання Верховної Ради стартує о 11:00.

О 20:00 на площі Конституції відбудеться Концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру.

Завершить урочистості о 21:30 світлове шоу на Площі Конституції.

Нагадаємо, до Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також