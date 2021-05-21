До Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

За дорученням президента Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави. Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі - це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині", - написав він у фейсбуці.

Кулеба зазначив, що переговори були вкрай складними. Спочатку пропонувалося копія Конституції, однак, українська сторона хотіла лише оригінал, який ніколи не був в Україні.

"І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами", - зазначив голова МЗС.

Він подякував Національному архіву Швеції Riksarkivet та особисто його директорці пані Карін Острем Іко за надану можливість представити українцям та численним іноземним гостям цю реліквію.

"До речі, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом - Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику. Я також вдячний бібліотеці за це рішення", - додав Кулеба.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що цього року Україна святкуватиме День незалежності три дні, на заходах буде 30 країн.