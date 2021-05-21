Україна та Польща провели політичні консультації

20 травня у Варшаві відбулися українсько-польські політичні консультації під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та заступника державного секретаря МЗС Польщі Марціна Пшидача.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що представники України і Польщі обговорили безпекову ситуацію в регіоні Східної Європи в контексті триваючої російської агресії проти України, взаємодію України та Польщі в рамках міжнародних організацій, зокрема під час польського головування в ОБСЄ в 2022 році, співпрацю в Кримській платформі.

Також співрозмовники констатували збіжність позицій в питаннях європейської енергетичної безпеки, погодилися щодо доцільності продовження докладання зусиль з метою протидії реалізації геополітичного проєкту "Північний потік-2".

Марцін Пшидач підтвердив незмінність позиції Польщі щодо підтримки інтеграції України до ЄС і НАТО.

Дипломати також відзначили збереження позитивної динаміки в сфері торгівлі: за підсумками 2020 року, обсяг товарообігу між країнам склав $7,97 млрд, а польський ринок посів друге місце в світі за обсягами українського експорту. У І кварталі 2021 року Польща стала другим найбільшим у світі торговельним партнером України після КНР.

"Сторони також приділили увагу крокам для розвитку співробітництва в сферах енергетики, підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, реалізації культурно-гуманітарних та науково-освітній проєктів, забезпечення прав національних меншин в Україні та Польщі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні Україна вперше взяла участь у міністерській зустрічі трикутника Польща-Румунія-Туреччина у Бухаресті.