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Австрія відкрилася для туристів з 34 країн, але українців це не стосується

Нові правила в'їзду в Австрію діятимуть з 19 травня по 30 червня.

Австрія відкрилася для туристів з 34 країн, але українців це не стосується
Поліція слідкує за дотриманням громадянами правил запобігання поширення СОVID-19 у центрі Відня, 16 листопада 2020
Фото: EPA/UPG

Австрія з 19 травня дозволила в'їзд в країну з туристичною метою для громадян ряду країн світу, перш за все членів ЄС, за умови пред'явлення "сертифіката здоров’я".

Про це повідомляє “Укрінформ”.

З 19 травня громадянам країн, де спостерігається низький рівень поширення коронавірусної інфекції, дозволяється в'їжджати до Австрії з будь-якою метою, включаючи туристичну.

У той же час при перетині кордону вони повинні мати при собі "зелений сертифікат" (так званий "зелений паспорт") по COVID-19: або сертифікат вакцинації, або сертифікат тестування, або сертифікат одужання.

При відсутності такого сертифіката дозволяється в'їзд в країну і вже там протягом 24 годин потрібно зробити тест на коронавірус.

Що стосується підтвердження вакцинації, то вимагається надання документа німецькою або англійською мовою про здійснення вакцинації вакциною від COVID-19. При цьому, це повинна бути вакцина, яка схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) або ж отримала дозвіл з боку ВООЗ для екстреного використання. Сертифікат, що засвідчує наявність нейтралізуючих антитіл, повинен бути не більше трьох місяців.

Також визначено перелік з 34 країн, звідки можна в'їжджати до Австрії за цим "3-G-правилом". Перш за все, це країни Євросоюзу, але також деякі "треті країни", як, наприклад, Австралія, Південна Корея, Швейцарія. Окремо були визначені п'ять країн Євросоюзу з високим рівнем поширення коронавірусної інфекції: Хорватія, Литва, Нідерланди, Швеція та Кіпр. При в'їзді до Австрії з цих країн також діє "3-G-правило", проте в разі, якщо людина має тільки тест, то повинен відправлятися на карантин, з якого можна буде вийти через п'ять днів після нового негативного результату тесту. Жорсткі обмеження в'їзду, включаючи обов'язковий карантин, діють для тих, хто прибуває з Індії, Бразилії та ПАР - країн, де зафіксовані мутації коронавірусу.

В'їзд до Австрії з інших країн, які не згадані в новому переліку, в цілому продовжує перебувати під забороною, за окремими винятками в робочих і навчальних цілях. Це стосується і України: українці можуть в'їжджати до Австрії тільки при наявності дозволу на перебування, поїздки "по безвізу" поки неможливі.

Нові правила в'їзду в Австрію діятимуть з 19 травня по 30 червня. З липня можливе подальше ослаблення правил подорожей в країну.

Греція 14 травня офіційно дала старт туристичному сезону, оголосивши про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектора від другого літа, втраченого через коронавірус.

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