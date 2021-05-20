У Швеції зафіксовано найвищий рівень заражень ковідом у Європі

За останні 14 днів в країні було зареєстровано 577 нових випадків на 100 тис. жителів.

У Швеції зафіксували найвищий рівень заражень коронавірусом у Європі. Так, за останні 14 днів в країні було зареєстровано 577 нових випадків на 100 тис. жителів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначаєтсья, що це - найвищий показник серед країн Європейської економічної зони, згідно з останніми даними офіційних органів охорони здоров'я ЄС.

За інформацією Європейського центру з профілактики захворювань та боротьби з ними (ECDC), що базується в Стокгольмі, на другому місці - Литва, де цей показник склав 563 випадків, а на третьому - Кіпр (522 випадки).

При цьому в сусідній зі Швецією Фінляндії зареєстровано всього 53 нових випадки на 100 тис. жителів.

Однак, незважаючи на високий рівень захворюваності, кількість смертей, пов'язаних з ковідом, - близько 12 на 1 мільйон.

Нагадаємо, у березні в Стокгольмі сотні людей взяли участь у першому великому мітингу проти карантинних обмежень. Мітинг організувала група “Freedom Sweden”, яка вважає, що антиковідні правила обмежують свободу людини. Поліція вирішила зупинити акцію одразу після її початку, коли кількість учасників перевищила дозволену законодавством країни для громадських зібрань.

На початку пандемії Швеція, на відміну від більшості інших європейських країн, не вводила жорстких обмежень, але за останні кілька місяців уряд зайняв значно жорсткішу позицію.