Експрезиденту Албанії заборонили в'їзд в США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заборонив колишньому президенту і прем'єр-міністру Албанії Салі Беріші та його сім'ї в'їзд у країну через "корупційних дії" і зловживання владою.

Про це йдеться у заяві Блінкена, передає "Голос Америки".

Зазначається, що Беріша, в якості прем'єр-міністра, був залучений в такі корупційні дії, як привласнення державних коштів і втручання в державні процедури, в тому числі - використовуючи свої повноваження заради власної вигоди і для збагачення політичних союзників і членів своєї сім'ї.

Блінкен зазначив, що Беріше "підривав демократію в Албанії". Реакції з офісу Бериши поки не було.

Нагадаємо, Беріша був президентом з 1992 по 1997 рік, відразу після падіння комунізму в Албанії. Він також займав пост прем'єр-міністра з 2005 по 2013 рік.