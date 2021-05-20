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Європарламент запропонував призупинити переговори про вступ Туреччини в ЄС

Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році.

Європарламент запропонував призупинити переговори про вступ Туреччини в ЄС
Фото: EPA/UPG

Відносини між Євросоюзом і Туреччиною досягли історичного мінімуму, погіршившись такою мірою, що їх необхідно істотно переосмислити. Тому Європарламент наполягає на припиненні переговорів з Туреччиною про вступ до ЄС, йдеться у звіті, прийнятому в середу, 19 травня.

Євродепутати вважають, що Туреччина продовжує віддалятися від цінностей і норм блоку. За їхніми словами, в Туреччині спостерігається "гіперцентралізація влади" президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Крім того, парламентарії стурбовані зовнішньою політикою Анкари, в тому числі щодо Греції і Кіпру, а також її залученістю в те, що відбувається в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

МЗС Туреччини розцінив звіт як необ'єктивний. Анкара вважає помилковими твердження про ситуацію з правами людини і верховенством закону в країні. Членство в ЄС є стратегічною метою Туреччини, її вступ до блоку піде на користь всій Європі, підкреслили в турецькому міністерстві закордонних справ.

Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році.

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