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Зеленський звільнив посла України в Туреччині

Андрій Сибіга обіймав посаду посла України в Туреччині з серпня 2016 року.

Зеленський звільнив посла України в Туреччині
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Туреччині Андрія Сибігу.

Про це йдеться в указі президента №200/2021.

“Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці”, - мовиться в документі.

Андрій Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС в 1997 році. Працював в посольстві України в Польщі. Послом України в Туреччині призначений 23 серпня 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії.

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