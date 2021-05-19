Андрій Сибіга обіймав посаду посла України в Туреччині з серпня 2016 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Туреччині Андрія Сибігу.

Про це йдеться в указі президента №200/2021.

“Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці”, - мовиться в документі.

Андрій Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС в 1997 році. Працював в посольстві України в Польщі. Послом України в Туреччині призначений 23 серпня 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський призначив послів України в Ірландії, Монако та Сенегалі та звільнив посла в Австрії.