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Журналістка TUT.BY вийшла на свободу після шести місяців ув'язнення

Її засудили за розголошення інформації про смерть активіста Романа Бондаренка.

Журналістка білоруського незалежного порталу TUT.BY Катерина Борисевич, засуджена у справі про розголошення лікарської таємниці, вийшла на свободу вранці 19 травня. Останнім місцем тримання ув’язненої була колонія в Гомелі.

Журналістка Катерина Борисевич
Фото: @tutby_official
Журналістка Катерина Борисевич

Як написали журналісти видання у Telegram-каналі, під колонією, коли Борисевич виходила на волю, чергували міліцейський спецтранспорт, а також "легковик, в якому перебувала людина в погонах".

Борисевич затримали в листопаді 2020 року. 2 березня суд Мінська засудив журналістку до шести місяців колонії і штрафу в розмірі 100 базових величин (приблизно 1150 доларів). Приводом до кримінальної справи послужила стаття журналістки про смерть активіста Романа Бондаренка. У матеріалі з посиланням на медичні документи стверджувалося, що в крові Бондаренка не виявили етанолу, хоча влада заявляла, що він був п'яний.

Іншим фігурантом кримінальної справи був лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін, який чергував у ніч госпіталізації Бондаренка. У справі про розголошення лікарської таємниці його засудили до двох років колонії з відстрочкою на рік і звільнили в залі суду.

18 травня Комітет державного контролю Білорусі оголосив про порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків стосовно керівників видання TUT.BY. У редакції і вдома у журналістів прийшли обшуки. Силовики затримали понад 10 співробітників видання. Сайт TUT.BY заблокували.

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