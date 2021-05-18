У Білорусі заблокували сайт TUT.BY, журналістів затримали

Порушено справу про несплату податків в особливо великому розмірі.

У Білорусі затримали співробітників найбільшого в країні незалежного ЗМІ - інтернет-порталу TUT.BY. У них удома, а також у редакції видання вранці 18 травня пройшли обшуки, повідомляє "Настоящее время".

Пізніше Комітет держконтролю повідомив, що стосовно посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (частина 2 статті 243 КК).

Відомство зазначає, що ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" в 2019 році стало резидентом "Парку високих технологій", отримавши виручку, "не обумовлену діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ".

Після цього наглядова рада "Парку високих технологій" повідомила, що "на підставі наданих Департаментом фінансових розслідувань відомостей" ухвалила рішення про втрату ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" "права на податкові пільги".

Вранці до кількох редакторів TUT.BY, в тому числі до головного редактора Марини Золотової, прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань. З обшуками прийшли і в регіональні офіси видання. Пізніше у TUT.BY уточнили, що перестали виходити на зв'язок журналісти і фотографи, які приїхали до офісу видання.

Зараз домен TUT.BY заблокований, він не відкривається у різних провайдерів, а також з-за кордону.

Пізніше в Мінінформації Білорусі повідомили, що TUT.BY заблокований через "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій", зокрема в матеріалах порталу міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL".

З обшуками прийшли також в Hoster.by і до його керівника Сергія Повалішева. Hoster.by - найбільший у Білорусі реєстратор і технічний адміністратор національних доменних зон .by/.бел, а також єдиний у країні акредитований реєстратор міжнародних доменів.

Незалежний портал TUT.BY - один з найпопулярніших інтернет-ресурсів в Білорусі. Торік у грудні TUT.by позбавили статусу ЗМІ, а його журналістка Катерина Борисевич в березні отримала пів року колонії за те, що розповіла про відсутність алкоголю в крові загиблого мінчанин Романа Бондаренка. Її стаття суперечила офіційним твердженням влади, що Роман був п'яний.