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На заході Індії через надпотужний циклон евакуювали 200 000 людей

Відомо про загибель щонайменше 16 осіб, також негода ускладнює доставку медичного кисню в лікарні для хворих на коронавірус. 

Циклон Тауктае
Фото: EPA/UPG
Циклон Тауктае
Найпотужніший за останні 20 років циклон Тауктае на західному узбережжі Індії призвів до підтоплень і руйнувань та евакуації близько 200 000 людей. Метрологічна служба Індії прогнозує, що негода має вщухнути у вівторок, 18 травня, пише Reuters.

Влада закрила порти та великі аеропорти, але очікує, що Тауктае ослабне від "надпотужного" до просто "сильного циклонічного" шторму. Відомо про загибель від негоди щонайменше 16 людей.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

ВМС Індії заявили, що врятували 146 осіб з баржі, яка дрейфувала біля узбережжя Мумбаї. Літаки та вертольоти патрулюють води.

Влада занепокоєна через шторм і тому, що негода ускладнює транспортування медичного кисню до лікарень, адже країна переживає пік захворюваності на ковід. 

Нагадаємо, що нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала індійський штам ковіду як такий, що викликає глобальне занепокоєння. Деякі попередні дослідження показали, що він здатен легше поширюватися. 

Навесні ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася. Добова захворюваніть часом стала перевищувати 300-400 тисяч, також різко зросла смертність. Офіційно це не пов'язували з новою мутацією, виявленою на території країни.

У країні також дозволяли масові заходи, після чого захорюваність стала зростати. Таке навантаження призвело до фактичного колапсу медичної системи – не справлялися не тільки лікарні, яким бракує місць і кисню, а й крематорії, де спалюють загиблих. Через це тіла померлих спалювали просто на вулицях і в парках. Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua "350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии". 

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