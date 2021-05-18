На заході Індії через надпотужний циклон евакуювали 200 000 людей

Влада закрила порти та великі аеропорти, але очікує, що Тауктае ослабне від "надпотужного" до просто "сильного циклонічного" шторму. Відомо про загибель від негоди щонайменше 16 людей.
ВМС Індії заявили, що врятували 146 осіб з баржі, яка дрейфувала біля узбережжя Мумбаї. Літаки та вертольоти патрулюють води.
Влада занепокоєна через шторм і тому, що негода ускладнює транспортування медичного кисню до лікарень, адже країна переживає пік захворюваності на ковід.
Нагадаємо, що нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала індійський штам ковіду як такий, що викликає глобальне занепокоєння. Деякі попередні дослідження показали, що він здатен легше поширюватися.
Навесні ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася. Добова захворюваніть часом стала перевищувати 300-400 тисяч, також різко зросла смертність. Офіційно це не пов'язували з новою мутацією, виявленою на території країни.
У країні також дозволяли масові заходи, після чого захорюваність стала зростати. Таке навантаження призвело до фактичного колапсу медичної системи – не справлялися не тільки лікарні, яким бракує місць і кисню, а й крематорії, де спалюють загиблих. Через це тіла померлих спалювали просто на вулицях і в парках. Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua "350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии".