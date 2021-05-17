Павло Ушевець найбільше відомий тим, що у 2014 розмалював зірку сталінської висотки у Москві.

Відомий український руфер Mustang Wanted, що у 2014 році розмалював зірку сталінської висотки у Москві, піднявся на недобудований хмарочос у Братиславі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацькі ЗМІ.

У Братиславі руфер піднявся на недобудований хмарочос поблизу Дунаю і виконав низку трюків.

Компанію українцеві склав словацький інфлюенсер Expl0ited, який був обережнішим на величезній висоті, але не сильно відставав від альпініста.

Одночасно пара виконувала підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска.

Mustang Wanted відомий у Братиславі. У 2014 році він піднявся до ресторану НЛО, після чого був затриманий і допитаний поліцією.

Нагадаємо, київський руфер Павло Ушевець, більш відомий як "Григорій Мустанг", розфарбував радянську зірку на московській "сталінці" в синій і жовтий кольори 20 серпня 2014 року. Російська поліція оголосила "Мустанга" в розшук, у справі про хуліганство було затримано кількох молодих людей. Пізніше руфер продав відео з хмарочоса російському телеканалу Lifenews, а гонорар, виплачений каналом, передав батальйону "Донбас".