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Парламент Словаччини затвердив новий уряд

Попередній пішов у відставку через скандал з російською вакциною "Спутнік V".

Парламент Словаччини затвердив новий уряд
Фото: zemavek.sk

Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду на чолі з Едуардом Геґером. Після дводенного обговорення програмної заяви за новий кабінет міністрів проголосували 89 із присутніх 144 депутатів, тобто необхідна більшість. передає Радіо Свобода.

Уряд колишнього прем’єр-міністра і лідера правоконсервативної партії "Звичайні люди і незалежні особистості" (OĽaNO) Ігоря Матовича пішов у відставку наприкінці березня. Причиною стало рішення Матовича закупити російську вакцину проти COVID-19 "Спутнік V". Проти цього виступили партнери по коаліції, які відзначали, що російський препарат не має європейської реєстрації.

1 березня стало відомо, що до Словаччини доставлено 200 тисяч доз "Спутнік V". Словаччина стала другою країною ЄС після Угорщини, куди потрапила російська вакцина. "Спутнік V" не схвалений Європейським медичним агентством для використання в Євросоюзі.

На початку квітня словацький регулятор заявив, що партії вакцини "Спутнік V", поставлені до Словаччини, не ідентичні препаратам, використаним у клінічних випробуваннях у Росії і поставленим для випробувань регулятору ЄС.

Російський фонд прямих інвестицій, який брав участь у фінансуванні розробки вакцини і зараз відповідає за її дистрибуцію за межами Росії, звинуватив словацьку сторону в дезінформації і зажадав повернути назад поставлені препарати. Вакцинація ними так і не розпочалася.

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