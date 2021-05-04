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У Мехіко впав міст метро: 23 особи загинули, понад 70 – травмовано

Згідно з прогнозами, кількість трамованих зросте.

У Мехіко внаслідок обвалу мосту метро загинуло 23 особи загинули, щонайменше 70 постраждали.

Про це повідомила у Твіттері мер мексиканської столиці Клаудія Шейнбаум.

За її словами, серед загиблих є діти, семеро потерпілих перебувають у важкому стані.

Фото: ЕРА/UPG

Лікарі невідкладної допомоги повідомляють про 70 потерпілих з травмами різного ступеня важкості, пише bbc.com.

Кілька вагонів впало на землю, розчавивши щонайменше одну автівку на дорозі, яка проходить під мостом.

Інцидент стався увечері 3 травня на 12 лінії метро на станції Олівос.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

У зоні події працюють рятувальники, поліція, прокуратура і лікарі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, місцеві мешканці повідомляли про тріщини в конструкції моста після землетрусу 2017 року. Газета El Universal повідомляє, що влада після цих повідомлень зробила ремонт.

"Те, що сталося сьогодні в метро – жахлива трагедія. Я солідарний з жертвами і їх родинами", - написав міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард у Twitter. 12 лінію метро збудували, коли він був мером Мехіко.

Є побоювання, що кількість жертв може зрости, адже люди можуть бути заблоковані у вагонах, що впали з мосту.

Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Один зі свідків розповів мексиканському телеканалу: "Раптом я побачив, що конструкція тремтить. Коли курява розвіялася, ми побігли перевірити, чи можемо комусь допомогти. Криків не було. Я не знаю, чи були вони в шоці", - розповів очевидець трагедії.

Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Метро Мехіко – одна з найбільших у світі систем швидкого транзиту, що перевозить близько 1,6 млрд пасажирів за рік. 12-та лінія – найновіша гілка метро, яку офіційно відкрили у 2012 році.

Додамо, у березні минулого року в метро Мехіко зіштовхнулися два поїзди, у результаті чого загинула одна людина і 40 осіб постраждали.

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