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Власник Yahoo продав свій медіа-бізнес за $5 млрд

При цьому Verizon Communications збереже за собою 10-% частку в спільному бізнесі.

Власник Yahoo продав свій медіа-бізнес за $5 млрд

Американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications погодилася продати Yahoo і AOL приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management за 5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на заяву Verizon.

У той же час компанія збереже за собою 10-% частку в спільному бізнесі.

"Подальший розвиток Yahoo буде викликати величезне захоплення", - прокоментував виконавчий директор Verizon Media Гуру Говраппан.

Зазначається, що він керуватиме Verizon Media і після операції купівлі-продажу.

Нагадаємо, про те, що Verizon веде переговори про придбання Yahoo, стало відомо 2016 року. Тоді угоду оцінювали в $4,83 млрд. У 2017 року акціонери Yahoo схвалили продаж компанії за $4,48 млрд.

У 2015 році Verizon придбала холдинг AOL, у який входять рекламна платформа, а також кілька видань: The Huffington Post, TechCrunch і Engadget. Сума угоди становила $4,4 млрд.

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