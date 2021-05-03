Оприлюднено спільну декларацію президентів України, Польщі та балтійських країн

Оприлюднено спільну декларацію президентів Республіки Польща, Естонської Республіки, України, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, підписану сьогодні, 3 травня у Варшаві.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

У Польщі сьогодні відзначають 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня. “Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності. Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє”, – йдеться у декларації.

Президенти зазначають, що успіх спільної спадщини та спільного дому країн, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. “До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності”, – підкреслили вони.

“З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав. Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо”, – додали очільники країн.

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Декларацію підписали президент Республіки Польща Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс і президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда.

Нагадаємо, у межах робочого візиту Зеленського до Польщі також мають відбутися двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.