Киргизстан і Таджикистан відвели свої сили від кордону

Минулої ночі інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

Ситуація на ділянці киргизько-таджицького кордону, де минулого тижня стався збройний конфлікт, стабільна.

Про це пише 24.kg з посиланням на прикордонників.

Минулої ночі інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

“Прикордонні наряди здійснюють патрулювання уздовж всієї лінії киргизько-таджицького державного кордону”, – йдеться у повідомленні.

Сторони завершили відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону вглиб своїх територій.

Спільна комісія в складі офіцерів оборонних відомств Киргизстану і Таджикистану продовжує огляд територій.

Нагадаємо, що конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном почався 28 квітня через воду. Внаслідок збройного зіткнення загинули 33 громадянина Киргизстану та щонайменше 15 громадян Таджикистану.

У суботу, 1 травня, Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню і відведення військ.

2 травня урядові делегації Таджикистану та Киргизстану домовились завершити встановлення державного кордону.