В Одесі пройшов Марш захисників міста
В Одесі пройшов Марш захисників міста
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Проросійські тролі писали коментарі під текстами провідних англійських ЗМІ для дезінформації щодо України, - МЗС Великобританії
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
NASA призупинило угоду з Маском щодо відрядження астронавтів на місяць через скарги
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Американський космічний корабель компанії Маска повернувся на Землю з чотирма астронавтами
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, - ЗМІ
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції
ГоловнаСвіт

Киргизстан і Таджикистан відвели свої сили від кордону

Минулої ночі інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

Киргизстан і Таджикистан відвели свої сили від кордону
Фото: ukrinform.ua

Ситуація на ділянці киргизько-таджицького кордону, де минулого тижня стався збройний конфлікт, стабільна.

Про це пише 24.kg з посиланням на прикордонників.

Минулої ночі інцидентів і перестрілок не зафіксовано.

“Прикордонні наряди здійснюють патрулювання уздовж всієї лінії киргизько-таджицького державного кордону”, – йдеться у повідомленні.

Сторони завершили відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону вглиб своїх територій.

Спільна комісія в складі офіцерів оборонних відомств Киргизстану і Таджикистану продовжує огляд територій.

Нагадаємо, що конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном почався 28 квітня через воду. Внаслідок збройного зіткнення загинули 33 громадянина Киргизстану та щонайменше 15 громадян Таджикистану.

У суботу, 1 травня, Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню і відведення військ.

2 травня урядові делегації Таджикистану та Киргизстану домовились завершити встановлення державного кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також