Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення вогню і відведення військ

Таджикистан і Киргизстан у суботу, 1 травня, домовилися про припинення вогню і відведення військ.

Це сталося під час переговорів про делімітацію та демаркацію кордонів, пише "Радіо Свобода".

"У нас сьогодні відбулася дуже плідна розмова, ініційована главами наших держав. Те, що сталася трагедія в прикордонних районах, вона ніколи не повинна повторитися, тому що на цій ділянці живуть наші народи", - сказав глава державного комітету національної безпеки Таджикистану Саймумін Ятімов на спільному брифінгу зі своїм колегою з Киргизстану Камчибеком Ташиєвим.

За його словами, досягнуто "принципової згоди" у вирішенні питань в інтересах забезпечення миру і стабільності на спільному кордоні. "Я переконаний, що ми якнайшвидше вирішимо всі проблеми і наші народи будуть жити, як завжди, в дружбі, взаєморозумінні і буде забезпечена повна стабільність", - сказав він.

Ташиєв у свою чергу повідомив, що сторони ухвалили протокол з чотирьох пунктів.

"Сьогодні народи Киргизстану і Таджикистану переживають дуже важкі часи - сталася трагедія двох країн. Нам було важко зустрічатися в цей час. Проте, за дорученням наших глав держав, ми провели цей захід. В результаті чого прийняли рішення про повне припинення стрільби і відведення військ, що знаходяться поблизу кордону, на місця постійної дислокації. Крім того, з сьогоднішнього дня, дасть Бог, настане повна тиша, мир і спокій в наших країнах, особливо, у прикордонних районах. Ми сподіваємося, що всі прийняті рішення, які були відзначені в цьому протоколі, будуть виконуватися", - сказав він.

Зміст протоколу чиновники не повідомили.

Нагадаємо, що конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном почався 28 квітня через воду. Внаслідок збройного зіткнення загинули 33 громадянина Киргизстану та щонайменше 15 громадян Таджикистану.