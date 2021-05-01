Таджики спростовують інформацію про обстріл житлових будинків у Киргизстані

У Таджикистані спростовували інформацію киргизької прикордонної служби про обстріл житлових будинків киргизів з боку Таджикистану.

Про це пише asiaplustj.info.

“Поширена інформація прикордонників Киргизстану не дійсна. Таджикистан не відкривав вогонь ні по місцевим жителям, ні по їхнім будинкам. Ми дотримуємося досягнутої угоди, і наші військові та техніка знаходяться на вихідних позиціях”, – повідомило виданню джерело в силовому блоці уряду.

Жителі прикордонних селищ Чоркух, Ходжаєв А'ло, Січі-Кал'ача і Арка також повідомили, що на кордоні наразі не стріляють.

“З ранку ми не чули звуків стрілянини, навіть не було одиничних пострілів. Поки ситуація стабільна, але ми помітили, що на киргизькому боці спостерігається прибуття додаткової військової техніки”, – повідомив ЗМІ мешканець селища.

Нагадаємо, зранку 1 травня Киргизстан заявив про обстріли житлових будинків таджицькими військовослужбовцями.

Конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном пов'язаний зі спробою таджиків встановити камери відеонагляду в районі водозабору "Головний" на кордоні. За даними місцевих жителів, влада Киргизстану раніше встановила такі ж камери зі свого боку, але виступила проти їх встановлення зі сторони Таджикистану.

Протистояння спочатку відбувалося на рівні місцевих жителів, які закидували одне одного камінням. У четвер, 29 квітня сутички переросли в стрілянину між військовими підрозділами обох країн.

За попередніми даними ЗМІ, з обох сторін конфлікту постраждали понад 200 осіб і близько 40 загинули, зокрема 12-річна дівчинка.