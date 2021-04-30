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На Донбасі відкрили почесні консульства Литви та Латвії

Делегація також ознайомилася з поточною безпековою ситуацією на лінії розмежування та відвідала КПВВ “Золоте”.

В районі проведення ООС, в містах Слов'янськ та Сєвєродонецьк були відкриті почесні консульства Литовської та Латвійської Республік.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Надзвичайний і повноважний посол Литовської республіки Вальдемарас Сарапінас зазначив, що Литва та інші країни Балтії завжди були, є і залишатимуться надійними партнерами України в її боротьбі за територіальну цілісність та підтримуватимуть прагнення вступу у НАТО та Європейський Союз.

"Ми сьогодні тут! І будемо залишатися тут доти, поки міжнародно визнані кордони України не будуть повністю відновлені – ви не є і не будете самотніми у своїй боротьбі, боротьбі, за яку ми всі вам так винні", – заявив голова Комітету закордонних справ Сейму Латвії Ріхардс Колс.

Делегація також ознайомилася з поточною безпековою ситуацією на лінії розмежування та відвідала КПВВ “Золоте”.

Нагадаємо, раніше вберезні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже розпочала роботу з відкриття нових посольств та консульств у світі.

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