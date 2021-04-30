Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"
Тищенко про реакцію Зеленського на його вечірку: "Працюй, Колю. Краще за всіх працюй"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
ГоловнаСвіт

Болгарія вирішила вислати ще одного російського дипломата

Росія пообіцяла відповідь.

Болгарія вирішила вислати ще одного російського дипломата
Фото: bgflags.com

Міністерство закордонних справ Болгарії 29 квітня оголосило персоною нон грата ще одного співробітника російського посольства в Софії. Його ім’я не повідомляється, передає Радіо Свобода.

У відомстві відзначили, що разом з висилкою дипломата звернулися до російської влади за сприянням у "розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів у пожежі та отруєння трьох болгарських громадян, щоб виявити і віддати під суд тих, хто скоїв це".

У російському МЗС пообіцяли відповісти на видворення свого дипломата.

Посла Росії в Софії 29 квітня викликали до Міністерства закордонних справ Болгарії після того, як болгарська прокуратура заявила, що розслідує можливу причетність шістьох громадян Росії до вибухів на складах зі зброєю в 2011-2020 роках.

Представниця Генеральної прокуратури Болгарії 28 квітня заявила, що відомство має достатньо даних, щоб зробити обґрунтоване припущення про взаємозв’язок між отруєнням торговця зброєю Омеляна Гебрева в 2015 році в Софії, вибухами на чеських військових складах у 2014 році та чотирма схожими випадками на військових заводах та складах у Болгарії між 2011 і 2020 роками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також