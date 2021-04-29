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ФСБ заявила про затримання 16 "українських радикалів"

Російська спецслужба стверджує, що затримані причетні до угрупування "М.К.У". 

ФСБ заявила про затримання 16 "українських радикалів"
Ілюстративне фото
Фото: vesti.ru

ФСБ Росія заявила про затримання 16 "членів українського молодіжного радикального товариства "М.К.У". Спецслужба звинувачує їх у "підготовці вибухів та збройних нападів", пише РБК.

"За даними служби, голова "М.К.У." Єгор Краснов з України координував діяльність угрупування на території росії", - йдеться у повдіомленні.

Де саме затримали "радикалів" не повідомляється. 

У березня російські ЗМІ вже заявляли про затримання нібито причетних до "М.К.У." людей у Воронежі, однак група фактечекерів StopFake спростувала, що затримані хоч якось були причетні до цього угрупування.

"М.К.У." до 2021 року мало фігурувало в інформаційному просторі. Однак після повернення в січні опозиціонера Олексія Навального з Німеччини прокремлівські медіа почали писати, що за протестами у Москві нібито стоїть саме ця організація разом зі Службою безпеки України, пише "BBC Росія"

За визначенням російських ЗМІ, "М.К.У" - це створена у 2018 році в Україні організація неонацистського напрямку під назвою "Мань'яки. Культ убивць". 

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