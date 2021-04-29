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Штаби Навального в Росії припинили існування

Мережу розпустили через загрозу кримінального переслідування.

Штаби Навального в Росії припинили існування
Фото: EPA/UPG

Соратник російського політика Олексія Навального Леонід Волков оголосив про розпуск мережі штабів опозиціонера.

"Штабів Навального більше немає", - заявив Волков, який створював цю мережу і керував нею.

За його словами, в нинішніх умовах робота штабів є неможливою. На початку цього тижня російський суд призупинив діяльність штабів Навального і "Фонду боротьби з корупцією" до рішення за позовом про екстремізм.

"Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливо: воно негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні строки для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає", - сказав Волков.

За його словами, ребрендинг в цій ситуації не допоможе.

"Ми не зможемо зробити вигляд, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі Слідчого комітету вирішуватимуть, інша це організація чи та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать", - пояснив Волков. 

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

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