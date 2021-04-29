США підтвердили готовність долучитися до роботи "Кримської платформи"

У Держдепартаменті наголосили, що Штати підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Сполучені Штати Америки вітають і підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" і готові приєднатися до неї.

Про це повідомили в офісі представника Державного департаменту США, передає "Укрінформ".

"США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» з задоволенням чекають продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками і партнерами про припинення російської окупації Кримського півострова і агресії (Росії, - ред.) На сході України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Держдепартаменті також наголосили, що США підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи її територіальні води.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

12 березня голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у Кримській платформі як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".