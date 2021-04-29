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Радник Байдена з питань безпеки: Білий дім завжди захищатиме Україну від територіальної агресії Росії

Джейк Салліван прокоментував розмову Байдена і Путіна. 

Радник Байдена з питань безпеки: Білий дім завжди захищатиме Україну від територіальної агресії Росії
Вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года.
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Володимиром Путіним твердо стояв на позиції захисту суверенітету України. Про це радник Байдена з питань безпеки Джейк Салліван повідомив у інтерв'ю каналу MSNBC, пише Express

Салліван наголосив, що Білий дім завжди буде захищати Україну від будь-якої територіальної агресії Росії. Він також наполіг, що США буде розвивати демократичні відносини з Росією.

"Це те, що ми збираємося робити в майбутньому, але робити через дипломатичне спілкування на високому рівні, не через публічні ультиматиму", - зазначив Салліван.

Нагадаємо, Джо Байден під час телефонної розмови Володимиром Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав.

26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії може відбутися влітку. Поки що точної дати і місця проведення немає. 

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