Саміт Байдена і Путіна планують на літо, - Кремль

Перша зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна може відбутися влітку.

Поки що точної дати і місця проведення немає, розказав у понеділок речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей по датах немає. Справді йдеться про літні місяці, ще потрібно проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав він.

Нагадаємо, що востаннє президенти США і Росії зустрічалися у червні 2019 року. Тоді президентом США ще був Дональд Трамп.

Джо Байден прийшов до влади у січні 2021 року. У квітні в телефонній розмові з Путіним він запропонував зустрітися найближчими місяцями у третій країні. Цей дзвінок відбувся на фоні військової ескалації на кордонах України - Росія стягнула десятки тисяч військових, а російська пропаганда почала говорити про можливе вторгнення.

Свої майданчики вже запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія.