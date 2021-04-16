Байден вважає, що Путіну було б вигідно зустрітися з ним, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає, що проведення саміту з Володимиром Путіним було б в інтересах Росії, заявили в п'ятницю в Білому домі.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, думка президента США полягає в тому, що Росія зараз опинилася поза світової спільноти в багатьох сферах. Зараз існує "група семи", а не "група восьми"", - сказала Псакі.

"Те, що пропонує президент, - це місток для того, щоб Росія повернулася. І він вважає, що в її інтересах прийняти його пропозицію", - додала вона.

Напередодні Байден повідомив, що у Вашингтоні та Москві в даний час опрацьовується можливість проведення зустрічі президентів РФ і США влітку цього року. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі.

Нагадаємо, у телефонній розмові 13 квітня Байден запропонував Путіну зустрітися найближчими місяцями у третій країні. Свої майданчики вже запропонували Фінляндія, Австрія та Ісландія.

Росія була виключена зі складу G8 в 2014 році після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ в цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла відгуку у інших його членів.