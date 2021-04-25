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У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна

Президент РФ вважає, що в багатьох підручниках відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни.

У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Фото: EPA/UPG

Мінпросвіти Росії має намір провести перевірку змісту шкільних підручників з історії.

Про це заявив глава міністерства Сергій Кравцов на телеканалі "Росія-1", передає УНН.

"Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників", - сказав він.

Раніше, 21 квітня, виступаючи з посланням до Федеральних зборів  президент РФ Володимир Путін зізнався, що "іноді з подивом читає деякі шкільні підручники, в яких відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни, наприклад про Сталінградську битву".

Президент РФ поставив питання про те, "хто пише і пропускає такі навчальні посібники?".

Нагадаємо,  у січні Окружний адмінсуд Києва зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності

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