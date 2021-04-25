У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна

Мінпросвіти Росії має намір провести перевірку змісту шкільних підручників з історії.
Про це заявив глава міністерства Сергій Кравцов на телеканалі "Росія-1", передає УНН.
"Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників", - сказав він.
Раніше, 21 квітня, виступаючи з посланням до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін зізнався, що "іноді з подивом читає деякі шкільні підручники, в яких відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни, наприклад про Сталінградську битву".
Президент РФ поставив питання про те, "хто пише і пропускає такі навчальні посібники?".
Нагадаємо, у січні Окружний адмінсуд Києва зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності