У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна

Президент РФ вважає, що в багатьох підручниках відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни.

Мінпросвіти Росії має намір провести перевірку змісту шкільних підручників з історії.

Про це заявив глава міністерства Сергій Кравцов на телеканалі "Росія-1", передає УНН.

"Ми проведемо зараз повний аналіз всіх підручників", - сказав він.

Раніше, 21 квітня, виступаючи з посланням до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін зізнався, що "іноді з подивом читає деякі шкільні підручники, в яких відсутні відомості про ключові події Великої Вітчизняної війни, наприклад про Сталінградську битву".

Президент РФ поставив питання про те, "хто пише і пропускає такі навчальні посібники?".

Нагадаємо, у січні Окружний адмінсуд Києва зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо подій Революції гідності