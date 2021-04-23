Путин, Киплинг и виртуальная реальность. О чём стоит задуматься Зеленскому

Здесь, кстати, важно помнить, что войска не отводятся за одну ночь; этот процесс может быть долгосрочным . К тому же немалая часть вооружения будет и дальше оставаться близ украинской границы. Впрочем, остаётся без ответа лишь один реально значимый вопрос: а действительно ли Россия решила отступить? Точно нет.

Спустя сутки после выступления Путина перед Федеральным Собранием министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ о «завершении учений» 23 апреля и об отводе сил в места постоянной дислокации. При этом глава Минобороны недвусмысленно сказал: «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью». В этой фразе, конечно же, кроется дополнительный смысл.

Владимир Путин ответил на предложение Владимира Зеленского о проведении двусторонней встречи в любой точке Донецкой или Луганской области. Правда, глава Кремля обозначил, что украинский президент должен для начала встретиться с главарями ОРДЛО, а потом с "представителями третьих стран" (такой себя пытается выставить Россия). При этом Путин также сказал, что готов встретиться с Зеленским в Москве, однако лишь в том случае, если беседа будет идти в рамках переговоров «о восстановлении отношений двух стран».

Пикировка с Путиным

Владимир Зеленский получил ответ от Владимира Путина. Причём, что самое примечательное, от момента оперативного доклада пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова до самого заявления прошло двое суток.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», – заявил Путин. При этом глава Кремля недвусмысленно дал понять, что он может принять Зеленского в Москве, однако если разговор будет касаться вопросов восстановления двусторонних отношений.

Конечно же, президент РФ отказался от посещения Донбасса, обозначив, что Зеленский должен для начала встретиться с главарями ОРДЛО.

В общем, сигнал, исходящий из Москвы, приблизительно звучит так: смысла общаться не видим, если не хотите дальнейшей эскалации, выполняйте «Минск» так, как мы предлагаем. И не трогайте российские силы внутри Украины – о них хозяин Кремля упомянул отдельно. Более того, Путин дал понять, что любые инициативы украинской стороны, предложения по модернизации Минского пакета Россия рассматривать не будет. И это – та самая «красная черта», которую Путин решил начертить с точки зрения дальнейшей коммуникации с украинским руководством.

К тому же необходимо обратить внимание на саму мизансцену. Ответ-то Путин дал во время встречи с Александром Лукашенко. Напомню, ранее Украина заявляла о необходимости перенести переговоры из Минска на другую площадку. Путин свом символическим жестом показал: этого не будет.

Скажем сразу, что любая дальнейшая пикировка с Путиным ничем не увенчается. Потому что ныне задача российского руководства – не разговор с Зеленским, а попытка решения украинского вопроса без участия Киева.

Путин на паузе

Говорят, что в самый последний момент Путин несколько поменял финальный текст своего обращения к Федеральному собранию. Что он убрал многие моменты, касающиеся вопросов международной политики и безопасности. Мы не знаем, так ли это или нет, однако точно понимаем: сценарии по аннексии Донбасса, по введению туда российских войск и организации провокаций, по дальнейшему прокладыванию сухопутной дороги в Крым никуда не делись. Они до сих пор находятся в ящике стола российского президента.

Никуда не подевались и те люди в окружении Путина, рьяно агитирующие в пользу тех или иных агрессивных действий против Украины. Ныне мы видим, что антиукраинская пропаганда вновь приобрела неслыханные масштабы (как в 2013 – 2015 годах). Что информационный градус не спал.

Фото: kremlin.ru Перед обращением Путина к Федеральному собранию.

К тому же не стоит забывать, что документы, полученные украинской разведкой, о трёх возможных вариантах инкорпорации Донбасса реальны. Хотел бы напомнить, что за пару часов до выступления отдельные лидеры парламентских фракций Госдумы РФ просили Путина ввести войска на Восток Украины и присоединить к России, как минимум, ранее оккупированные территории.

Почему же этих заявлений не прозвучало в послании?

Можно найти немало различных объяснений. Последняя социология показала, что 62% россиян боятся войны, а 46% – нищеты (читай, усиления санкций). Это неважные показатели перед ближайшими осенними выборами в Госдуму. Возможно говорить и о том, что та группа, которая более всего ратовала за военный сценарий, недавно совершила несколько оплошностей в США и в Чехии. А, быть может, всё дело в заявлениях отдельных западных лидеров в поддержку завершения газопровода «Северный поток - 2». Однако здесь необходимо отметить ещё один важнейший момент: Путин хочет провести двустороннюю встречу с Байденом и с ним всё решить. В том числе и украинский вопрос.

В ходе климатического саммита, прошедшего 22 апреля, организованного президентом США, Путин сказал: «Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата. Как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем». И это послание очень внимательно слушал Байден.

Проблема мыльного пузыря

Существует одна проблема. И эта проблема восприятия реальности.

Месяца четыре назад Россия начала проводить активную кампанию в украинском же информационном пространстве. Нам стали рассказывать, что Киев готов использовать пример Азербайджана и атаковать позиции ОРДЛО (применить Нагорно-Карабахский сценарий).

Эти данные, скорее всего, через какое-то время со ссылкой на украинские источники положили отдельные люди на стол Путину. Здесь даже не важно (хоть и любопытно) поверило в возможность этого сценария руководство РФ, или нет; оно направляло этот процесс или было более ведомым. Факт есть: через отдельно взятых спикеров в российских медиа говорили, что Кремль боится того, что Украина пойдёт по пути Азербайджана и нападёт на ОРДЛО.

Фото: president.gov.ua

Однако Украина этого делать не собиралась. Киев готовился к другому – к тому, что Россия, раздав паспорта уже 450 – 500 тысячам людей на Донбассе, попытается спровоцировать ситуацию, аннексировать территории ОРДЛО и отобрать дополнительные украинские земли.

Представления людей из Кремля мало соотносятся с реальностью, однако почему-то кажется, что во время переговоров с Байденом Путин может попросить своего американского визави дать гарантии относительно того, что Украина не начнёт атаку на Донбассе. Которую она и так не собиралась проводить. Думаю, президент США изрядно удивится. А может и нет.

И вот здесь уже мы имеем дело абсолютно с чем-то виртуальным, надуманным. Всё это – нечто несуществующее; большой мыльный пузырь. Проблема лишь в том, что он может лопнуть.

До конца года Россия планирует предоставить паспорта ещё 200 – 300 тысячам гражданам Украины, проживающим ныне на оккупированной части Донбасса. Это означает, что в случае эскалации, очередного искусственно запущенного слуха о нападении со стороны нашего государства, Москва – как это она делала в Грузии – может выступить в защиту «своих граждан» и попытаться отобрать у нас дополнительные территории.

Это говорит о том, что Кремлю реальность не нужна. Что он сам проводит красные черты и сам конструирует настоящее. Что он готов в случае чего выдумать повод для нападения и атаковать. Вот почему угроза никуда не исчезла. Все сценарии в ящике стола Путина. И рано или поздно он их применит.

Фото: EPA/UPG

P.S. Относительно двусторонних переговоров с российским президентом. Важно помнить, что Путин (который, если уж говорить о Киплинге, мнит себя Каа) в Украине ведёт борьбу, в его представлении, с Соединёнными Штатами (которые он видит Шерханом). А Украина для него – это даже не Табаки. Это – часть империи, «недогосударство», как он ранее её именовал. Двусторонние переговоры здесь с Путиным бессмысленны. По причине того, что глава Кремля в них просто не видит смысла. Он думает, что украинский вопрос в состоянии решить только Вашингтон. На самом же деле – только Киев. Вот такая странная реальность.