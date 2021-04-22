МЗС: Росія поширює фейки про "загальну мобілізацію" в Україні

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія поширює фейкові повідомлення про те, що в Україні нібито розпочалась загальна мобілізація.

Про це розповів в коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

"На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні – це черговий приклад дезінформації.

"Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - пояснив речник МЗС.

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський підписав закон щодо призову резервістів у особливий період ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ), який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року. Зазначалося, що цей закон дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії.

22 квітня на брифінгу спікерка російського МЗС Марія Захарова заявила, що Зеленський "оголосив загальну мобілізацію". Захарова назвала це сюрреалізмом, а також вдалася до алюзії на голлівудський фільм "Wag the Dog" (в російському прокаті - "Плутовство"), зазначивши, що прийом, мовляв, давно відомий.