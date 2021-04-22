Резніков: "Війни не буде... у нас зараз городи за графіком"

"Потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І сподіваюся, такі ж настрої у росіян".

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на тлі скупчення російських військ біля кордонів заявив, що війни України з Росіїю не буде.

Про це він повідомив на брифінгу у Миколаєві.

Резніков зазначив, що скупчення російських військ викликає велику напругу громадян, тому він вирішив їх заспокоїти.

"Напевно, є напруга в суспільстві і дуже часто мене запитують, чи буде війна чи не буде, враховуючи скупчення російських військ уздовж наших кордонів, окупованого Криму і лінії зіткнення. Я вам скажу так - я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде і її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком. І потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І сподіваюся, такі ж настрої у росіян", - сказав міністр.

Резніков також додав що не чекав відповіді президента РФ Володимира Путіна на пропозицію Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.

"Тому ще раз повторюю - війни не буде. Це головне. Ідіть копайте городи, святкуйте Великдень, займайтеся мирним життям", - сказав він.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що накопичення військ на кордонах з Україною є навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.

Сьогодні, 22 квітня, Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності".