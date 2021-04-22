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У Києві досі є провулок на честь депутатки "Єдиної Росії", яка голосувала за окупацію Криму

Вулицю Терешкової було перейменовано у 2016 році. 

У Києві досі є провулок на честь депутатки "Єдиної Росії", яка голосувала за окупацію Криму

У Дарницькому районі Києва досі є провулок, названий на честь космонавтки Валентини Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму в Держдумі РФ. Про це LB.ua повідомила КМДА у відповіді на запит.

Громадське обговорення за перейменування провулку Терешкової на провулок Христини Алчевської відбулося у 2020 році, але станом на сьогодні його не перейменовано. Під час обговорення більшість користувачів проголосувало за перейменування.

Христина Алчевська – українська педагог, видатна діячка українського національного відродження на Слобожанщині.

Космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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