У Києві виявили найбільше за два тижні хворих на ковід за добу

У Києві різко зросло число виявлених за добу випадків коронавірусної недуги. 21 квітня у столиці виявили 1673 хворих на ковід. Більший показник був зафіксований 8 квітня, коли повідомляли про виявлення за добу 1886 ковідних хворих.

За даними пресслужби КМДА, у столиці одужали за минулу добу 1305 людей, від ускладнень коронавірусу померли 44 особи.

До лікарень столиці госпіталізували 152 пацієнтів з COVID-19 та 118 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (267), Солом’янському та Шевченківському (по 240) та Деснянському (235) районах.

Від початку пандемії у столиці підтверджено вже 188 869 випадків ковіду. Хворобу подолали 117 803 мешканці Києва, померла 4341 людина.

Учора міський голова Києва заявив, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат. Адже зменшується кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій. Разом із тим Віталій Кличко попросив не розслаблятися.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня.