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Чернівецька область виходить з "червоної" зони 22 квітня

Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня.

Чернівецька область виходить з "червоної" зони 22 квітня
Фото: Максим Козленко

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 квітня ухвалено рішення про вихід Чернівецької області із "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов у Telegram.

Зауважимо, що Чернівецька область перебувала у "червоній" карантинній зоні з 1 березня.

Раніше у квітні з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти двом областям: Івано-Франківській та Закарпатській.

У "червоній" залишаються Львівська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

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