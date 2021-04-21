Як обрати лабораторію для ПЛР-тестування на ковід в Києві

Коронавірус – одна з найбільш загрозливих інфекцій, з якими стикалось людство. Всього за півтора роки коронавірусна лихоманка забрала життя більш ніж 3 млн осіб, з яких 40 тисяч – українці. На щастя, ця ситуація не йде ні в яке порівняння з пандемією іспанського грипу. Незважаючи на міри застереження, люди все одно хворіють та помирають. Тому дуже важливо вчасно діагностувати хворобу, щоб обрати лікувальну тактику.

На сьогоднішній день найбільш інформативним та якісним лабораторним дослідженням для виявлення коронавірусу є ПЛР-тест (полімеразна ланцюгова реакція). Цей тест на коронавірус відрізняється від більшості інших тим, що дозволяє напряму виявити збудника в біологічному матеріалі. Нажаль, ПЛР-тест в Києві роблять якісно не усюди. Точність результату залежить від багатьох факторів. В цій статті ми розкажемо про особливості, за якими варто обирати лабораторію.

Що важливо враховувати при виборі лабораторії для ПЛР-тестування на ковід в Києві?

Всі центри ПЛР-тестування різні. Десь виграє сервіс, десь радують ціни або швидкість виконання тесту. Але деякі фактори не впливають на точність дослідження, а від інших напряму залежить результат.

1. Наявність в центрі власної ПЛР-лабораторії.

Багато компаній мають лише пункти забору біоматеріалів, а проби відправляють на дослідження в інші лабораторії. Звичайно, наявність власної ПЛР-лабораторії – це перевага, адже працівники несуть відповідальність за результати досліджень.

2. Швидкість транспортування біоматеріалів.

Чим менше відстань від пункту забору до лабораторії, чим більше в наявності транспортних машин, чим частіше проби забирають з пунктів – тим краще вони зберігаються. Адже з часом вірусні частки можуть руйнуватись в пробірці, тому важливо не затягувати з тестом на ковід.

3. Ліцензія та акредитація закладу.

Звичайно, лабораторні обстеження має право виконувати лише структура, в якої відкрита відповідна ліцензія.

4. Співпраця з МОЗ за програмою «Дій вдома».

Цей пункт надзвичайно важливий. Адже це не тільки вказує на високу якість досліджень, але також дає гарантію на автоматичне зняття з самоізоляції після приїзду з-за кордону. Якщо ваш тест на коронавірус в Києві зданий в лабораторії зі списку на сайті МОЗ, ви будете автоматично виключені з бази додатку «Вдома» у разі негативного тесту.

Здати тест на коронавірус в ліцензованому центрі, що співпрацює з МОЗ, з власною лабораторією та кількома пунктами забору на території Києва можна в МЕДІЛАБС. Результати надходять протягом 7 годин в день здачі, з мокрою печаткою, QR-кодом та перекладом англійською!