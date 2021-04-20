10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?

Україна перебуває на другому етапі вакцинації від коронавірусу і готується до третього. Що це означає? Як можна вакцинуватися? Кого зараз щеплюватимуть, де і якою вакциною? Відповіді на всі ці питання – у нашому тексті.

Чи правда, що в Україні майже закінчилися вакцини від коронавірусу?

Насправді вакцин залишилося дуже небагато, оскільки всі попередні домовленості були відтерміновані. Тим більше, що укладати договори на постачання вакцин Україна почала лише в кінці грудня минулого року.

Наразі лишається:

Близько 40 тисяч доз вакцини Covishield (вироблена в Індії AstraZeneca), нею вакцинують у пунктах щеплення;

Близько 200 тисяч доз вакцини CoronaVaс, нею почали вакцинувати представників критичної інфраструктури та маломобільних людей;

Близько 113 тисяч доз вакцини Comirnaty (це вакцина Pfizer), нею вакцинують працівників і мешканців спецінтернатів та будинків старих. Причому половина доз буде зарезервована для другого введення вакцини.

Але очікується надходження наступних партій.

2. Коли надійдуть наступні партії вакцин?

Найближче надходження – це, вочевидь, вакцина AstraZeneca корейського виробництва, 367 000 доз.

“Літак попередньо заброньований на 22 квітня, – розповів у коментарі LB.ua головний санітарний лікар Віктор Ляшко. – Але вакцина до цього часу не зареєстрована в Україні. Якщо вакцина не буде зареєстрована, поставку відтермінують. Тому що позиція ВООЗ: використовувати виключно зареєстровану в Україні вакцину через скандали, які були у 2008 році. Ми працюємо з регіональним бюро ВООЗ і з нашим. Намагаємося домовитися про те, щоб тримати вакцину на складі до реєстрації. Учора Держлікслужба підтвердила gmp-сертифікат для цієї вакцини, документи очікуються в Державному експертному центрі”.

У ДЕЦ вакцина може бути зареєстрована протягом кількох днів, якщо не виникне проблем з документами.

Також ми чекаємо на решту партії вакцини CoronaVaс від китайської компанії Sinovac. Україна мала отримати 700 тисяч доз ще в березні, проте досі надійшло лише 215 тисяч доз. ДП “Медичні закупівлі” нараховує постачальнику – ПрАТ “Лекхім” – пеню за затримку. Коли надійде решта доз - поки що невідомо.

Загалом Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, і якщо їх не поставлять до кінця травня, за умовами договору, банк має повернути гроші на рахунок “Медзакупівель”.

Також є рамкова угода про придбання 10 млн доз вакцини Pfizer, заради якої навіть було зрізано 6,5 млрд грн з програми Державних медичних гарантій, що фінансує роботу медичних закладів країни. Проте коли саме Україна почне отримувати ці мільйони доз вакцини Pfizer – невідомо.

3. Чи зможуть отримати другу дозу вакцини AstraZeneca ті, кого щепили першою дозою?

МОЗ обіцяє, що так. Коли в Україну надійде AstraZeneca корейського виробництва, 15 тисяч доз буде відкладено на кінець травня як другу дозу для щеплених у кінці лютого. Надалі МОЗ розраховує на наступні постачання.

Решту з 367 000 доз AstraZeneca, що мають надійти у квітні, МОЗ планує використати за 2-3 дні, щоб “продемонструвати справжні можливості системи охорони здоров'я з вакцинації громадян”. Але як уже можна було помітити, інколи плани міністерства несподівано змінюються. Наприклад, вакциною CoronaVac спочатку обіцяли вакцинувати людей в інтернатах і будинках старих, а потім виявилося, що її направили в поліклініку МВС і курортний Моршин.

4. Вакцина CoronaVac, яку почали використовувати в Україні, не схвалена ВООЗ?

Дійсно, вакцина CoronaVac поки що не була схвалена ВООЗ до екстреного використання. Очікується, що це станеться найближчим часом.

За вимогами ВООЗ, вакцина має продемонструвати ефективність, що вища ніж 50%. CoronaVac цей бар’єр подолав: результати третього етапу клінічного дослідження в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії – трохи більше від 50%, у Туреччині – 83,5%.

Наразі використання CoronaVac в екстрених випадках схвалили окремі країни: Китай, Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі, Колумбія та ін. Нею щепився 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій.

5. Чому вакциною CoronaVac щеплюють працівників МВС?

Зараз цією вакциною в Україні щеплюють представників критичної інфраструктури, у тому числі співробітників МВС, а також маломобільних літніх людей.

Віктор Ляшко пояснює, що це початок третього етапу вакцинальної кампанії. За його словами, CoronaVac вирішили не використовувати в будинках для літніх людей та інтернатах (тобто в попередній пріоритетній групі), оскільки для них була прорахована логістика використання вакцини Pfizer. Тому вирішили перекинути CoronaVac на наступну пріоритетну групу. Тоді як будинки для літніх людей та інтернати дочекалися Pfizer.

6. Публічних осіб перестали вакцинувати залишками доз із відкритих флаконів?

Так. У п’ятницю міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що залишками тепер можна вакцинувати лише медиків і людей віком від 80 років. Були внесені зміни до Дорожньої карти вакцинації: звідти прибрали пункт про вакцинацію публічних осіб залишками. Замість цього сказано, що “необхідно залучати до такої вакцинальної сесії виключно осіб, визначених у І (першому) та ІІ (другому) етапах Дорожньої карти”.

7. Чи вакцинують зараз залишками і кого?

Теоретично – так, у пунктах щеплень, де використовується Covishield. Практично – залежить від організації щеплень на місцях і від рішення сімейного лікаря, кого він запрошує на вакцинацію.

Офіційно залишки зараз використовують для категорії медпрацівників, соціальних працівників, священнослужителів, людей похилого віку (80+). Якщо в категорії 80+ охочих вакцинуватися немає, лікарям таки дозволено запросити категорію 65+.

8. Чи є шанс вакцинуватися, якщо я не належу до пріоритетної групи?

Наразі ні, хіба що ваш сімейний лікар діє за власною дорожньою картою і запросить вас у пункт щеплення.

МОЗ обіцяє, що скоро через урядовий додаток "Дія" можна буде записатися в конкретний кабінет щеплень. Але, вочевидь, черга до людей віком до 60-ти і з непріоритетних груп дійде нескоро. Принаймні не раніше, ніж Україна отримає великі поставки вакцин.

9. Як мені вакцинуватися Pfizer?

Дуже популярне питання. Зараз Pfizer використовують мобільні бригади для вакцинації працівників і мешканців спеціалізованих інтернатів і будинків старих. Флакони Pfizer шестидозні, але поки що проблеми залишків немає – оскільки в закритих закладах багато людей і багато охочих вакцинуватися, говорить Віктор Ляшко. Він навів приклад психоневрологічного інтернату в Бородянці, де на вакцинацію погодилися 80% людей.

Якщо ця категорія вичерпається, решту партії вакцини Pfizer розподілятимуть між працівниками Державної служби надзвичайних ситуації та Державної прикордонної служби.

10. Чому під час внесення змін до Дорожньої карти вакцинації до пріоритетних груп додали лісничих і представників рибоохорони?

Віктор Ляшко пояснив LB.ua, що до карти внесли весь перелік підприємств критичної інфраструктури, бо цим питанням почали маніпулювати. “Якщо додали лісову охорону і рибоохорону, значить, у якомусь документі вищої юридичної сили вони прописані як критична інфраструктура”, – пояснив Ляшко.