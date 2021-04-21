Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca корейського виробництва

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію в Українці вакцини AstraZeneca корейського виробництва. Цей препарат очікується у межах ініціативи COVAX.

На своїй сторінці в Facebook міністр додав, що партію з 367 000 доз використають як для щеплення першою дозою, так і для завершення вакцинації тих, хто раніше отримав AstraZeneca індійського виробництва (CoviShield).

"Нагадую, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а це означає, що маніпуляції скептиків щодо загрози для другої дози щеплення так і залишаться маніпуляціями", - заявив Степанов.

Вакцини реєструються Державним експертним центром міністерства охорони здоров'я. Учора заступник Степанова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у коментарі LB.ua, що корейська AstraZeneca очікується 22 квітня, втім її не було зареєстровано в Україні. Якби реєстрація не відбулася вчасно, то поставку відтерміновували б.

із 367 000 доз, які днями прибудуть до України, 15 000 відкладуть на повторну вакцинацію тих, хто отримав одне щеплення. Рекомендований інтервал між двома вакцинами AstraZeneca складає три місяці.

Партію вакцин, за словами Ляшка, хочуть використати за два-три дні, "щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я. Бо коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, це не віриться, бо ми робимо по 14-20 тисяч".

Докладно про те, як відбувається імнуізація від ковіду в Україні, хто і де зараз може це зробити і скільки чекати своєї черги, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".