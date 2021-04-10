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Закарпаття переходить завтра у “жовту” карантинну зону

У п'ятницю, 9 квітня коефіцієнт виявлення випадків інфікування ковідом в області становив 17,8%.

Закарпаття переходить завтра у “жовту” карантинну зону
Фото: 05453.com.ua

З неділі, 11 квітня у Закарпатській області скасують “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу, 10 квітня.

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області”, – повідомив у своєму Телеграм-каналі Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов.

Натомість на території Закарпаття буде встановлено “жовтий” рівень карантину.

Зазначимо, у п’ятницю, 9 квітня коефіцієнт виявлення випадків інфікування ковідом в області становив 17,8% (він не має перевищувати 20%), рівень госпіталізації 51 на 100 тис. населення (межа – 60) і завантаженість ліжок з киснем – 40,5% (має бути не більше 65%).

Нагадаємо, станом на суботу, 10 квітня “червона” зона карантинних обмежень діє у Києві та 11 областях України.

З суботи, 9 квітня Івано-Франківська область вийшла з “червоної” зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Прикарпаття перебувало в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні – з 26 лютого.

Натомість, з понеділка, 11 квітня “червоний” стан запроваджується у Харківській області.

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