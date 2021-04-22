Майже 492 тис. людей щеплено від ковіду в Україні, в листі очікування понд 482 тис.

За минулу добу вакцинували трохи більше 14 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусної хвороби отримали щеплення 491 877 людей. Лише п’ятеро осіб завершили вакцинацію, до того ж двоє з них першу дозу отримали за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У середу, 21 квітня, вакциновано від COVID-19 14 044 українців. Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Найбільше щеплень за минулу добу зроблено в Києві (1 329), Одеській (1 017), Львівській (792) та Запорізькій (763) областях.

Найменше людей 21 квітня вакцинували на Кіровоградщині ( 263 щеплення) та Луганщині (231 щеплення).

Також повідомляється, що станом на 21 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 482 391 людина.

Учора уряд оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. Згідно з ним до кінця року планують використати понад 21,913 млн доз вакцин.