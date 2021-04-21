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​Johnson & Johnson повідомлятиме про ризик тромбозів на етикетках вакцини проти ковіду

Нова етикетка міститиме попередження про ризик побічного ефекту та інструкції, як його розпізнати та лікувати.

​Johnson & Johnson повідомлятиме про ризик тромбозів на етикетках вакцини проти ковіду
Фото: EPA/UPG

Компанія Johnson & Johnson відновлює постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу після рекомендацій від Європейського агентства з лікарських засобів додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів).

Про це повідомляє Reuters.

"Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини", - заявили в компанії.

Зазначається, що нова етикетка міститиме попередження про ризик побічного ефекту та інструкції, як його розпізнати та лікувати.

Раніше також стало відомо про тромбози, які виникають після щеплення вакциною AstraZeneca. Однак такі випадки стаються вкрай рідко: наприклад, у Великій Британії препаратом AstraZeneca вакцинували 18,1 млн людей, у 30 з них виявили тромбози, семеро з цих 30 померли.

Нагадаємо, 14 квітня США поставили на паузу вакцинацію Johnson & Johnson через поодинокі випадки тромбозу.

ВООЗ вважає, ймовірним, але не доведеним причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією від коронавірусу препаратом AStraZeneca та дуже рідкісним виникненням тромбів з низьким рівнем тромбоцитів. 

Європейське медичне агентство (EMA) дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв'язок. EMA вважає, що цей наслідок необхідно внести до списку дуже рідкісних побічних ефектів препарату. Водночас в агенстві підкреслюють, що загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів.

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