​Суд присяжних у США визнав експоліцейського Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда

Суд присяжних у Міннеаполісі, штат Міннесота, визнав колишнього поліцейського, 45-річного Дерека Шовіна, винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у травні минулого року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Присяжні оголосили вердикт через 10 годин обговорень. Після оголошення на експоліцейського одягли наручники і відправили у в’язницю, де він очікуватиме вироку у терміну вигляді позбавлення волі.

Суд, де оголошували рішення, перебував під посиленою охороною. Люди, що зібралися біля будівлі, привітали вердикт вигуками.

Президент США Джо Байден також привітав рішення присяжних і закликав протистояти "системному расизму і расовій нерівності, які існують у поліції і системі кримінального судочинства". Байден також зателефонував родині Флойда.

Сторони обвинувачення і захисту протягом трьох тижнів пропонували присяжним свої версії причин смерті Джорджа Флойда під час його арешту поліцейськими. Прокурори використовували як основний доказ відеозапис затримання, під час якого Шовін тримає коліно на шиї Флойда, який лежить на землі і не рухається.

Ерік Нельсон, адвокат Шовіна, наполягав на тому, що причиною смерті стало серцево-судинне захворювання, яким страждав Флойд, і наявність в його організмі наркотиків у момент затримання. Дії поліцейських, за його словами, були виправдані, оскільки Флойд активно пручався під час арешту.

Нагадаємо, афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Після смерті темношкірого чоловіка в Міннесоті почалися акції протесту і безлади. Спочатку в Міннеаполісі ввели режим НС, потім мер міста встановив з вечора п'ятниці комендантську годину. Президент Дональд Трамп надіслав до штату Міннесота війська національної гвардії.

У березні 2021 року міська рада Міннеаполісу одноголосно підтримала виплату 27 мільйонів доларів родині Джорджа Флойда.