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Держдеп просить американців утриматися від подорожей до України

Причиною став дуже високий рівень захворюваності на COVID-19 в країні.

Держдеп просить американців утриматися від подорожей до України
Фото: Council on Foreign Relations

Державний департамент рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до України через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Держдепу.

“Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, указавши на дуже високий рівень захворюваності на COVID-19 в країні”, - сказано в повідомленні.

Зі свого боку у CDC уточнили, що з огляду на поточну ситуацію в Україні її не рекомендується відвідувати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19 - через ризик поширення різних штамів коронавірусу.

Держдеп також радить не відвідувати Крим у зв'язку з російською окупацією, а також окремі райони Донецької та Луганської областей, де точиться збройний конфлікт.

Нагадаємо, 18 квітня США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною і Росією через масштабне нарощування збройних сил РФ вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

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