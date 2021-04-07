EMA радить включити тромбоз у рідкісні побічні ефекти вакцини AstraZeneca, – офіційна заява

Європейське медичне агентство дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів можливий зв'язок.

Європейське медичне агентство (EMA) дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв'язок.

Цей ефект необхідно внести до списку дуже рідкісних побічних ефектів препарату, йдеться у звіті Комітету з безпеки EMA.

"EMA нагадує медичним працівникам та людям, які отримують вакцину, про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом двох тижнів після вакцинації", - йдеться у заяві.

Більшість зареєстрованих випадків тромбозу – серед жінок до 60 років. Але на основі наявних наразі даних конкретні фактори ризику не підтверджені, тобто це не означає, що саме для жінок молодого віку препарат може бути небезпечним чи викликати саме такі побічні ефекти.

Згустки крові виявляли у венах головного мозку та брюшині (тромбоз внутрішніх вен) і в артеріях разом з низьким рівнем тромбоцитів, подекуди – з кровотечами.

Загалом у ЄС і Великобританії провели близько 25 мле щеплень цим препаратом, і серед них відомо про 62 випадки тромбозу в мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен. 18 випадків закінчилися летально.

"COVID-19 пов'язаний з ризиками госпіталізацій та смерті. Повідомлювана комбінація тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів", - додали в агентстві.

Агентство радить негайно звернутися до медиків, якщо після вакцини є такі симптоми:

задишка

біль у грудях

набряк у нозі

тривалий біль у животі

неврологічні симптоми

головний біль і погіршення зору

крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін'єкції

У ЄМА наголосили, що Vaxzevria (змінена назва AStraZeneca) ефективно запобігає ковіду і зменшує ризики госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, що 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не бачить будь-яких ознак того, що вакцина AstraZeneca може викликати тромби. 19 березня з подібною заявою виступила й Всесвітня організація здоров'я.

На початку квітня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії повідомило, що виявило 30 випадків тромбозу у пацієнтів після щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Загалом в країні цим препаратом повністю щепили більше 11 мільйонів людей. Водночас представники системи охорони здоров'я все рівно вважають, що переваги вакцини для запобігання COVID-19 набагато перевищують будь-який ймовірний ризик утворення тромбів.

Учора голова групи оцінки вакцин EMA Марко Кавалері в інтерв'ю заявив, що між рідкісними випадками появи тромбів у головному мозку та вакциною від коронавірусу AstraZeneca є зв'язок, але точні причини їх утворення досі невідомі.