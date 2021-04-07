В Україні на 300 тисяч щеплень Covishield зафіксували 816 випадків побічних реакцій

99,1% з них - несерйозні.

В Україні на майже 300 тисяч щеплень проти коронавірусу зафіксували всього 816 побічних реакцій. При цьому 99,1% побічних ефектів були несерйозними.

Про це повідомили в державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

"Згідно з новими даними про НППІ (несприятливих подій після імунізації) співвідношення користь/ризик після майже 300 тисяч введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним. Порівняно з попереднім періодом відсоток виникнення НППІ зменшився і складає 0,28% (в першому звіті – 0,35%)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбаченими, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Всі щеплення в Україні поки що робили вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

Нагадаємо, що звичайною реакцією на вакцинацію є почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції; лихоманка чи озноб; головний біль, біль у м'язах чи суглобах.