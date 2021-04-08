Посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня

Львівська комісія з питань ТЕБ і НС знову продовжила жорсткий карантин у місті до 19 квітня.

Обмеження пов'язані зі стабільно складною епідемічною ситуацією з коронавірусом в місті, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.

За останню добу коронавірус виявили у 553 львів’ян, госпіталізовано 91 особу, виписали 70.

Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачили для лікування хворих на коронавірус, на сьогоднішній ранок 69% зайнято хворими. Станом на ранок 8 квітня на лікуванні було 1115 пацієнтів (з них у 1066 підтверджено коронавірусну хворобу, 66 – в реанімації, 32 підключено до штучної вентиляції легень).

В той же час комісія вирішила слідкувати за показниками захворюваності, за результатами яких пізніше можуть розглянути питання послаблення карантину. Ці послаблення стосуватимуться роботи непродовольчих ринків, літніх майданчиків та навчання школярів початкових класів.

Комісія також вирішила закупити чотири кисневі станції для міських лікарень і розгорнути на базі Міської дитячої клінічної лікарні ще 105 ліжок для дітей з COVID-19.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівська область потрапила до "червоної" карантинної зони.

У місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури. Школярів відправили на дистанційне навчання, громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.