НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Вітренко написав заяву на звільнення, – джерела
Вітренко написав заяву на звільнення, – джерела
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня

Найбільше місто Західної України буде на локдауні місяць.

Посилений карантин у Львові продовжили до 19 квітня
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Львівська комісія з питань ТЕБ і НС знову продовжила жорсткий карантин у місті до 19 квітня.

Обмеження пов'язані зі стабільно складною епідемічною ситуацією з коронавірусом в місті, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.

За останню добу коронавірус виявили у 553 львів’ян, госпіталізовано 91 особу, виписали 70.

Із загальної кількості ліжок у міських лікарнях Львова, які передбачили для лікування хворих на коронавірус, на сьогоднішній ранок 69% зайнято хворими. Станом на ранок 8 квітня на лікуванні було 1115 пацієнтів (з них у 1066 підтверджено коронавірусну хворобу, 66 – в реанімації, 32 підключено до штучної вентиляції легень).

В той же час комісія вирішила слідкувати за показниками захворюваності, за результатами яких пізніше можуть розглянути питання послаблення карантину. Ці послаблення стосуватимуться роботи непродовольчих ринків, літніх майданчиків та навчання школярів початкових класів.

Комісія також вирішила закупити чотири кисневі станції для міських лікарень і розгорнути на базі Міської дитячої клінічної лікарні ще 105 ліжок для дітей з COVID-19.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівська область потрапила до "червоної" карантинної зони.

У місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури. Школярів відправили на дистанційне навчання, громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також