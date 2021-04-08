ВООЗ: причинно-наслідковий зв'язок між тромбозом і вакциною AstraZeneca можливий, але не доведений

Ризик померти від ковіду вищий, ніж ризик отримати якісь побічні ефекти після щеплення.

Причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією від коронавірусу препаратом AStraZeneca та дуже рідкісним виникненням тромбів з низьким рівнем тромбоцитів вважається ймовірним, але не доведеним.

Для повного розуміння потенційного зв'язку між вакциною і факторами ризику необхідні спеціальні дослідження, повідомили у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Важливо відмітити, що, попри занепокоєність, оцінювані випадки (тромбозу. - Ред.) є дуже рідкісними, їх зареєстрована невелика кількість на майже 200 млн людей, які отримали вакцину AstraZeneca від COVID-19 у всьому світі", - зазначили у ВООЗ.

В організації нагадують, що ризик смерті від ковіду набагато вищий від ризику мати якісь побічні реакції після щеплення. Легкі побічні реакції протягом двох-трьох днів після вакцинації є очікуваними, але до медиків варто звернутися, якщо щеплені мають задишку, біль у грудях, набряк ніг, тривалий біль у животі, неврологічні симптоми, крихітні плями крові під шкірою поза межами іняєкції.

ВООЗ продовжить досліджувати ймовірний зв'язок між вакциною та порушеннями згортуваності крові.

Нагадаємо, учора Європейське медичне агентство (EMA) дійшло висновку, що між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкісними випадками утворення тромбів можливий зв'язок. EMA вважає, що цей наслідок необхідно внести до списку дуже рідкісних побічних ефектів препарату.

Загалом у одній тільки Великобританії провели близько 25 млн щеплень цим препаратом, а тромбоз виявили у 79 людей. Британський регулятор заявив, що загальний ризик розвитку тромбів становить приблизно 4 людини на мільйон щеплених.