Степанов прогнозує стрибок захворюваності на ковід до 25-30 тисяч на добу

Протягом найближчих 7-10 днів в Україні буде фіксуватися 25-30 тисяч нових випадків COVID-19 на добу.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми думаємо, що ми будемо рости протягом тижня - десяти днів в рамках 25-30 тис. Хворих виходячи з того, як розвивається епідемія", - сказав голова МОЗ.

Степанов пояснив зростання захворюваності, зокрема, впливом британського штаму коронавірусу.

Нагадаємо, протягом 7 квітня в Україні провели 57 996 ПЛР-тестувань і виявили 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу госпіталізовано 5 092 особи з ковідом, одужали 10 032 пацієнти, 464 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.