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77% українських пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності, - Денісова

Фактичний прожитковий мінімум удвічі більший, ніж юридичний.

77% українських пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності, - Денісова
Фото: Главком

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності. До неї звертаються громадяни через низький рівень прожиткового мінімуму.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Денісової, фактичний прожитковий мінімум удвічі більший, ніж юридичний. І тому громадяни звертаються: як прожити на 2189 гривень, якщо фактично потрібно хоча б 4714 гривень.

"77% пенсіонерів перебувають за межею гуманітарної бідності", - повідомила вона.

Зазначимо, що суми прожиткового мінімуму на 2021 рік встановлено законом № 1082. Основним орієнтиром є його розмір, визначений для працездатних осіб. На 1 січня 2021 року цей показник становить 2270 гривень.

Раніше Денісова повідомляла, що за межею бідності перебуває понад чверть українців.

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